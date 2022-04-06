هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

أعلنت شركة هافال الصينية ، عن حصول السيارة طراز H6 الخاصة ضمن طرازاتها على تصنيف 5 نجوم للسلامة ، من مؤسسة ANCAP المستقلة و المتخصصة في سلامة المركبات في أستراليا .

وأضافت شركة هافال الصينية ، ان هذا التصنيف يمثل قوة وسائل الأمان التي تتمتع بها علامة هافال التجارية ، وأصبح معيار تصنيف ANCAP أكثر صرامة بعد التحديثات التي جرت عليه ، وبعد تقديم الجيل الثالث .

وأوضحت شركة هافال ان طراز H6 حقق نتائج ممتازة في أربعة جوانب من هذا الاختبار بما في ذلك حماية الركاب البالغين ، وحماية الأطفال ، ومساعدة السلامة وحماية مستخدمي الطريق المعرضين للخطر ، مع درجات 90٪ ، 88٪ ، 81٪ و 73٪ ، على التوالي.

وقالت كارلا هورويج الرئيسة التنفيذية لـ ANCAP ،: “هذا هو أول طراز جديد من طراز هافال في السوق الأسترالية منذ عدة سنوات. وحصلت السيارة على تصنيف 5 نجوم في أحدث بروتوكولات ANCAP لعام 2022 ، وهو ما يوضح أن العلامة التجارية تواكب أحدث معايير السلامة وتوقعات سلامة المستهلك”.

وفقًا لنتائج الاختبار ، وصلت هافال H6 إلى درجة "جيد" في حماية الركاب البالغين. وقد حصلت على درجة كاملة في اختبارات المركبات مثل الاصطدام الجانبي ، والحماية من الإصابات ، والإنقاذ والتخليص. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد هيكل السيارة على الفولاذ عالي القوة بنسبة 70٪ ، كما تم تجهيز السيارة أيضًا بوسادة هوائية متعددة الاتجاهات يمكنها حماية الركاب الأماميين والخلفيين بشكل فعال من الإصابة أثناء التصادم.

وفيما يتعلق بحماية الركاب الأطفال ، فقد أظهرت هذه السيارة أداء أمان ممتاز في الاختبار. وقد حصلت على درجة كاملة في الاختبار الديناميكي (الجانبي) بسبب مثبتات ISOFix المنخفضة ومثبتات الربط العلوية المثبتة في المقعد الخلفي ، والتي يمكن أن تعزز الاتصال بين مقعد الطفل وجسم السيارة ، وبالتالي توفير حماية سلامة أفضل للأطفال .

وتتميز هافال H6 أيضًا في اختبار مساعد السلامة. ويمكّن نظام AEB السيارة من تجنب الحوادث والتخفيف من حدتها إلى أقصى حد لحماية سلامة السائقين ، حيث يمكّن مساعد AEB السيارة من تنشيط الفرامل بصورة ذاتية لتجنب الاصطدام بالمركبات القادمة.