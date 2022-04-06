عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

أعلنت شركة هافال الصينية ، عن حصول السيارة طراز H6 الخاصة ضمن طرازاتها على تصنيف 5 نجوم للسلامة ، من مؤسسة ANCAP  المستقلة و المتخصصة في سلامة المركبات في أستراليا .

 

وأضافت شركة هافال الصينية ، ان هذا التصنيف يمثل قوة وسائل الأمان التي تتمتع بها علامة هافال التجارية ، وأصبح معيار تصنيف ANCAP أكثر صرامة بعد التحديثات التي جرت عليه ، وبعد تقديم الجيل الثالث .

 

وأوضحت شركة هافال ان طراز H6 حقق نتائج ممتازة في أربعة جوانب من هذا الاختبار بما في ذلك حماية الركاب البالغين ، وحماية الأطفال ، ومساعدة السلامة وحماية مستخدمي الطريق المعرضين للخطر ، مع درجات 90٪ ، 88٪ ، 81٪ و 73٪ ، على التوالي.

 

 وقالت كارلا هورويج الرئيسة التنفيذية لـ ANCAP ،: “هذا هو أول طراز جديد من طراز هافال في السوق الأسترالية منذ عدة سنوات. وحصلت السيارة على تصنيف 5 نجوم في أحدث بروتوكولات ANCAP لعام 2022 ، وهو ما يوضح أن العلامة التجارية تواكب أحدث معايير السلامة وتوقعات سلامة المستهلك”.

 

وفقًا لنتائج الاختبار ، وصلت هافال H6 إلى درجة "جيد" في حماية الركاب البالغين. وقد حصلت على درجة كاملة في اختبارات المركبات مثل الاصطدام الجانبي ، والحماية من الإصابات ، والإنقاذ والتخليص. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد هيكل السيارة على الفولاذ عالي القوة بنسبة 70٪ ، كما تم تجهيز السيارة أيضًا بوسادة هوائية متعددة الاتجاهات يمكنها حماية الركاب الأماميين والخلفيين بشكل فعال من الإصابة أثناء التصادم.

 

وفيما يتعلق بحماية الركاب الأطفال ، فقد أظهرت هذه السيارة أداء أمان ممتاز في الاختبار. وقد حصلت على درجة كاملة في الاختبار الديناميكي (الجانبي) بسبب مثبتات ISOFix المنخفضة ومثبتات الربط العلوية المثبتة في المقعد الخلفي ، والتي يمكن أن تعزز الاتصال بين مقعد الطفل وجسم السيارة ، وبالتالي توفير حماية سلامة أفضل للأطفال .

 

وتتميز هافال H6 أيضًا في اختبار مساعد السلامة. ويمكّن نظام AEB السيارة من تجنب الحوادث والتخفيف من حدتها إلى أقصى حد لحماية سلامة السائقين ، حيث يمكّن مساعد AEB السيارة من تنشيط الفرامل بصورة ذاتية لتجنب الاصطدام بالمركبات القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

موضوعات متعلقة

افتتاح مصنع نيسان رسميا في غانا لإنتاج نافارا

مزاد سيارات جديد لـ وثاق للتأمين التكافلي.. تفاصيل

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

رسميا .. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023

بعد ظهورها مع رامز جلال .. تعرف على سيارة هنا الزاهد الكلاسيكية

أشهر 5 سيارات مستعملة لشركة كيا في السوق المصري .. تعرف عليها

بعد ظهوره مع رامز جلال .. تعرف علي سيارة حمو بيكا التى أثارت الجدل

رامز موفي ستار.. تعرف علي سيارة ياسمين صبري بعد ظهورها مع رامز جلال

ترشيحاتنا

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

الاتحاد الجزائري: «فيفا» سيناقش طعن إعادة مباراة الكاميرون 21 أبريل

إخلاء مطار «نيكولا تيسلا» في صربيا إثر تهديد بزرع قنبلة

ما هو الصداع النصفي؟ وما علاجه؟

يفسد الصوم.. اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير أثناء السحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ