في اليوم العالمى لها.. اكتشف علاقة الرياضة بالضغط

يحتفل العالم فى 6 أبريل من كل عام باليوم العالمى لـ الرياضة تأكيدا على أهميتها الشديدة في الحفاظ على صحة الإنسان وحث الجميع على ممارستها.

وترتبط ممارسة الرياضة بشكل منتظم في حماية الإنسان من عدد كبير من الأمراض بل وتساعده في بعض الأحيان على علاجها.

نعرض لكم علاقة ممارسة الرياضة بالضغط وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ”

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم مثل 150 دقيقة أسبوعيًا ، أو حوالي 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

من المهم أن تكون ثابتًا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.

إذا كنت معافى ولا تعاني من ارتفاع ضغط الدم فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.

تتضمن بعض الأمثلة على التمارين الهوائية التي قد تحاول خفض ضغط الدم فيها المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الرقص.

يمكنك أيضًا تجربة الرياضة بشكل مختلف من خلال التدريب المتقطع عالي الكثافة ، والذي يتضمن تناوب دفعات قصيرة من النشاط المكثف مع فترات التعافي اللاحقة للنشاط الأقل.

يمكن أن تساعد تمارين القوة أيضًا في تقليل ضغط الدم كل ماعليك فعله أن تستهدف تضمين تمارين القوة على الأقل يومين في الأسبوع ومن المهم جدا أن تتحدث إلى طبيبك حول تطوير برنامج للتمارين الرياضية.