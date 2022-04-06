عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اعرف قصة سيارة أحمد عز فى مسلسل الاختيار 3.. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023.. هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

ظهر بها مع السقا وكريم عبد العزيز في الاختيار 3.. اعرف قصة سيارة أحمد عز| صور

نجح مسلسل الإختيار فى جمع المصريين أمام الشاشة الفضية من جديد، خاصةً أنه يوثق بطولات المصريين من أبناء القوات المسلحة والشرطة للتصدي لجماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تخطط لإلحاق الأذى والضرر بهذا الوطن، إلا أن أحلامهم الواهية باءت بالفشل.

 

رسميا .. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023

بعد توقف دام 3 سنوات ، أعلن منظمو معرض جنيف الدولي للسيارات، والذى يعتبر من أهم الأحداث التاريخية الخاصة بالسيارات ، أنه سيعود العام المقبل رسميا، و يستمر العرض من 14 فبراير إلى 19 فبراير 2023.

 

هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

أعلنت شركة هافال الصينية ، عن حصول السيارة طراز H6 الخاصة ضمن طرازاتها على تصنيف 5 نجوم للسلامة ، من مؤسسة ANCAP  المستقلة و المتخصصة في سلامة المركبات في أستراليا .

 

مزاد سيارات جديد لـ وثاق للتأمين التكافلي.. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ،  إصدار تقريره الجديد عن شهر فبراير 2022 عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر.

شراء السيارات مبيعات السيارات اخبار السيارات جماعة الإخوان الإرهابية صدى البلد الشرطة السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6-4-2022

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوجين؟ اعرف آراء الفقهاء

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. أشهر 5 سيارات مستعملة لشركة كيا في السوق المصري.. بعد ظهورها مع رامز جلال .. تعرف على سيارة هنا الزاهد الكلاسيكية

أخبار السيارات|أرخص 5 دراجات سكوتر في السوق المصري.. أفخم 5 سيارات في الإمارات موديل 2022

أخبار السيارات.. خبراء وول ستريت: القيمة السوقية لتسلا تصل إلى 4 تريليونات دولار.. مرسيدس تعلن عن سعر AMG EQS موديل 2022

أخبار السيارات | انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3.. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

أخبار السيارات.. مواصفات سيارة برنامج رامز جلال الجديد.. وفيراري 488 تتعرض لحادث في لندن بعد قطع ميلين فقط

أخبار السيارات| أفضل السيارات المستعملة بفئة الـ 150 ألف جنيه .. سعر ومواصفات سانج يونج XLV موديل 2022.. زيادة سعرية بأسعار DS7

أخبار السيارات| زيادة جديدة في أسعار جاك JS4 موديل 2022.. العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4

أخبار السيارات|لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين..تويوتا تكشف عن "GR كورولا" 2022

ترشيحاتنا

تسجيل هزتين أرضيتين فى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

أخبار السيارات| اعرف قصة سيارة أحمد عز فى مسلسل الاختيار 3.. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023.. هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

موعد أذان المغرب اليوم الخامس من رمضان

أخبار الرياضة.. مكالمة كيروش مع فيريرا تكشف مستقبل البرتغالي مع المنتخب.. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

100 ألف جنيه قابلة للزيادة .. تعرف على تأمين حوادث النقل السريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ