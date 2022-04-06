أخبار السيارات| اعرف قصة سيارة أحمد عز فى مسلسل الاختيار 3.. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023.. هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

نجح مسلسل الإختيار فى جمع المصريين أمام الشاشة الفضية من جديد، خاصةً أنه يوثق بطولات المصريين من أبناء القوات المسلحة والشرطة للتصدي لجماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تخطط لإلحاق الأذى والضرر بهذا الوطن، إلا أن أحلامهم الواهية باءت بالفشل.

بعد توقف دام 3 سنوات ، أعلن منظمو معرض جنيف الدولي للسيارات، والذى يعتبر من أهم الأحداث التاريخية الخاصة بالسيارات ، أنه سيعود العام المقبل رسميا، و يستمر العرض من 14 فبراير إلى 19 فبراير 2023.

أعلنت شركة هافال الصينية ، عن حصول السيارة طراز H6 الخاصة ضمن طرازاتها على تصنيف 5 نجوم للسلامة ، من مؤسسة ANCAP المستقلة و المتخصصة في سلامة المركبات في أستراليا .

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، إصدار تقريره الجديد عن شهر فبراير 2022 عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر.