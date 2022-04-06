مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5 رمضان 1443

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 6 ابريل 2022، 5 رمضان 1443 هجرية.
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجر 4:11 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 30: 3م
المغرب 6:16 م
العشاء 7:35م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجر 4:15 ص
الظهر 12:03م
العصر 3:36م
المغرب 6:22 م
العشاء 7:42 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
الفجر 4:06 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:27 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:32 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
الفجر 4:02 ص
الظهر 11:46ص
العصر 3:17 م
المغرب 6:04 م
العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجر 4:12 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 21: 3م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:22 م