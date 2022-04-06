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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد صفعه بالأوسكار.. كريس روك يسير حزينا في شوارع نيويورك

كريس روك
كريس روك

شوهد الممثل الأمريكي كريس روك هو  يبدو حزينًا في نزهة فردية في مدينة نيويورك بعد أن انتقد شقيقه كيث  الفنان ويل سميث وقال إن على الأكاديمية تجريده من جائزة الأوسكار بعد أسبوع ونصف من  واقعة الصفع سيئة السمعة الآن.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كان الممثل الكوميدي البالغ من العمر 57 عامًا يسير وحيدًا ويديه مرتديًا سترته الانتحارية في بيج آبل صباح الثلاثاء.

كريس روك

في هذه الأثناء ، قال شقيقه الأصغر ، كيني ، البالغ من العمر 42 عامًا ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه واجه مشكلة مرارًا وتكرارًا في مشاهدة اللحظة الشائنة التي شارك فيها شقيقه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأسبوع الماضي ، مطالباً   بتجريد ويل سميث من جائزة أفضل ممثل.

كريس روك

وكان ويل سميث استقال من الأكاديمية واصفاً تصرفاته خلال الحفل بأنها "صادمة ومؤلمة ولا تغتفر" ، مضيفاً أنه سيقبل أي عواقب إضافية صادرة عن مجلس إدارة الأكاديمية.

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