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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طرد معلمة من مدرسة أمريكية بعد تعذيبها للطلاب

مدرسة
مدرسة

طردت معلمة في ولاية  تكساس بعد "تعذيب" طلابها من خلال تشغيل مقطع فيديو لصفارة كلب عالية النبرة لمدة 40 دقيقة لمعاقبتهم.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، شغلت المعلمة المجهولة مقطع فيديو عبر اليوتيوب لصفارة كلب  في مدرسة ليلاند إيدج الإعدادية لفترة كاملة، تاركة الطلاب يمسكون آذانهم من الألم ، حيث يتهم الطلاب المعلمة بالتعذيب.

 

فيما تم فصل المعلمة منذ ذلك الحين ، وتحقق الشرطة أيضًا في الحادث ، حيث أدانت فتاة كانت في الفصل سلوك المعلمة.

 

قالت الطالبة زوي لوهرس لشبكة NBC DFW أن المعلمة أطلقت ضوضاء الرنين التي اجبرت جميع الطلاب  على سد آذانهم حيث  خرج أحدهم من الفصل  فيما صرخ اخر قائلاً إنه تعذيب فيما حاول بقى الطلاب  فصل الكمبيوتر.

 

قامت المحطة التلفزيونية أيضًا بتشغيل ضوضاء مماثلة لتلك التي تم بثها إلى الفصل - صافرة ثابتة شديدة الحدة مزعجة لدرجة أنه اضطروا إلى إصدار تحذير للمشاهدين خلال بث يستمر لبضع ثوان فقط.
 

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