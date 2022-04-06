أخبار التكنولوجيا| 6 أشياء عليك تجنبها فورًا أثناء استخدام Facebook.. حيل لا تعرفها في آيفون تجعل الكاميرا خارقة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مستخدمي تطبيق فيسبوك Facebook في بعض الأخطاء التى غالبا ما يكون لها نتائج سلبية عليهم سواء على مستوى أمان التطبيق أو على المستوى الاجتماعي نتيجة نشر محتوى معين من المنشورات.

يشتي البعض من هواتف آيفون رغم أدائها السلس بسبب بعض نتائج الكاميرا المخيبة للآمال، خاصةً إذا كانت فى إضاءة منخفضة، إلا أنه من خلال بعض الإعدادات البسيطة ستحول تجربة تصويرك تماماً.

خبراء آبل يحذرون من تطبيق شهير يستنزف بطارية هاتفك الآيفون



حذر عدد من الخبراء المتخصصين في منتجات شركة آبل الأمريكية من أن هناك تطبيق معين على هواتف آيفون يؤدى لاستنزاف البطارية بشكل كبير كما يضر بأداء البطارية على المدى الطويل.

يبحث دوماً محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم “آيفون” عن اقتناء أى من إصداراته، لما يوفره من شكل مميز وأداء سلس يجعله الخيار الأفضل، إلا أن منتجات آبل يعرف عها سعرها الباهظ، وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول على آيفون 11 برو بأقل سعر ممكن.