حدث ليلاً| شوقي يكلف بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفته.. أحمد موسى: ياسر جلال جسد الرئيس بمنتهى الاحترافية .. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول «الأجسام الطائرة»

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 6 ابريل 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة للالتزام بالخريطة الزمنية لـ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي وضعتها الوزارة .

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق داخل عقار سكنى فى حلوان، دون إصابات.

قال المطرب طارق الشيخ: “اتقلبت بالعربية 5 مرات قبل كده، ولكن الله نجاني بفضل دعوات والدي رحمة الله عليه لي”.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفنان ياسر جلال، أدى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3 بمنتهى الاتقان والاحترافية...

كشفت الفنانة سهير رمزي، السبب الرئيسي، فى الاعتزال، قائلة :" الله سبحانه وتعالى السبب الرئيسي فى قرار الاعتزال، و الأمر كان من الله".

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر. وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبات الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام الاتحاد السكندري وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي تلى فوز ليفربول على بنفيكا

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس اتصالات بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ومواطنه كارلوس كيروش نظيره في منتخب مصر، للحديث عن مستقبل الأخير مع الفراعنة.

قال الصحفي الإيراني آريا الله فردي، إن مجموعة بلاده مع إنجلترا وأمريكا ومنتخب آخر من الملحق الأوروبي بكأس العالم 2022، قوية لكنها أفضل من مونديال 2018، موضحًا أنها ستكون خطوة جيدة للتقدم نحو التأهل منها.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم "قطر ٢٠٢٢"، سيتم مناقشته يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل الجاري.

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزير الشئون الخارجية "إس . جايشانكار" قدم اليوم مشروع قانون إلى مجلس الشعب الهندي يهدف إلى حظر تمويل أي نشاط يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" التي تصدر باللغة الانجليزية في كولومبو أن الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" أصدر إعلانا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

يخطط الغرب لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن أحدث سلسلة عقوبات ضد موسكو وسط اتهامات لها بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي والتي تشكل 45% من واردات التكتل.

أخلت السلطات الأمنية الصربية مطار "نيكولا تيسلا" في العاصمة بلجراد إثر تهديد بزرع قنبلة في المطار.. وذكرت وكالة الأنباء الصربية تانيوج التي أوردت النبأ أمس الثلاثاء أن الشرطة تجري عمليات بحث وتفتيش في المطار للبحث عن القنبلة.

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، 1574 وثيقة سرية تتعلق ببرنامج الأجسام الطائرة المجهولة بعد معركة قانونية استمرت 4 سنوات.

احتل رجل الأعمال "إيلون ماسك" المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم ، متجاوزًا مؤسس أمازون "جيف بيزو"، وفقًا لقائمة فوربس للأثرياء المليارديرات.