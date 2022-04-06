تسجيل هزتين أرضيتين فى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين

أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل عن تسجيل هزتين أرضيتين اليوم الأربعاء بإقليم سيشوان جنوب غرب الصين.

وأوضح المركز أن هزة أرضية شدتها 1ر5 درجة بمقياس ريختر هزت مدينة "يبين" صباح اليوم، وأنه تم تسجيلها عند خط عرض 22ر28 درجة شمالا وخط طول 03ر105 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزة أخرى اليوم بمدينة ديلنجا في الإقليم، وذلك عند خط عرض 50ر38 درجة شمالا وخط طول 33ر97 درجة شرقا وعلى بعد 126 كيلومترا من المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث خسائر بشرية من جراء هاتين الهزتين، ومع ذلك أشارت تقارير إخبارية إلى أنه من المتوقع أن تتأثر حركة السكك الحديدية وأن تتأخر العديد من القطارات عن مواعيدها في المنطقة.