‏بعد الفشل في الكان .. 3 مدربين يقودون منتخبات بلادهم إلى المونديال

اضطر مسؤولو العديد من المنتخبات الأفريقية التى تأهلت إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ إلى تغيير جلد مدربيها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت فى الكاميرون.

ونجحت المنتخبات التي قامت بتغيير مدربي منتخبات بلادهم عقب انتهاء أمم إفريقيا إلى بلوغ نهائيات المونديال.

3 مدربين جرى تغييرهم بعد كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون ونجح منتخبات بلادهم في التأهل الى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

منتخب تونس يأتي على رأس القائمة حيث تم إقالة منذر الكبير الذى ودع منافسات أمم إفريقيا وتعيين جلال قادري الذى نجح في قيادة نسور قرطاج إلى نهائيات المونديال.

اتحاد الكرة في غانا أقال الصربي ميلوفان رايفتش وقام بتعيين أوتو أدو.

اتحاد الكرة فى الكاميرون برئاسة صامويل ايتو أقال انطونيو كونسيساو وقام بتعيين سونج والأخير نجح فى قيادة الأسود إلى نهائيات المونديال.

وجاء جدول مباريات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ على النحو التالي:

21 نوفمبر:

قطر × الإكوادور

السنغال × هولندا

إنجلترا 🇽🇪× إيران

الفائز من الملحق الأوربي : أمريكا

22 نوفمبر:

الأرجنتين × السعودية

المكسيك × بولندا

فرنسا × الفائز من الملحق

الدنمارك × تونس

23 نوفمبر:

إسبانيا - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

ألمانيا – اليابان

بلجيكا – كندا

المغرب – كرواتيا

23 نوفمبر:

البرازيل – صربيا

سويسرا – الكاميرون

البرتغال – غانا

أوروجواي - كوريا الجنوبية

24 نوفمبر:

قطر – السنغال

هولندا – الإكوادور

إنجلترا 🇽🇪– أمريكا

الفائز من الملحق الأوروبي – إيران

26 نوفمبر:

الأرجنتين – المكسيك

بولندا – السعودية

فرنسا – الدنمارك

تونس - الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية

27 نوفمبر:

إسبانيا – ألمانيا

اليابان - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

بلجيكا – المغرب

كرواتيا – كندا

28 نوفمبر:

البرازيل – سويسرا

الكاميرون – صربيا

البرتغال – أوروجواي

كوريا الجنوبية – غانا

29 نوفمبر:

هولندا – قطر

الإكوادور - السنغال

الفائز من الملحق الأوروبي - إنجلترا🇽🇪

إيران – أمريكا

30 نوفمبر:

بولندا - الأرجنتين

السعودية - المكسيك

تونس - فرنسا

الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية - الدنمارك

1 ديسمبر 2022

اليابان - إسبانيا

الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا - ألمانيا

كرواتيا - بلجيكا

كندا - المغرب

2 ديسمبر 2022

الكاميرون - البرازيل

صربيا - سويسرا

كوريا الجنوبية - البرتغال

غانا - أوروجواي