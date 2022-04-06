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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب جامعة القاهرة يشاركون في الندوة الاستراتيجية للبحوث العسكرية ويزورون قاعدة الإسكندرية البحرية

صدى البلد

شارك طلاب جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الندوة الاستراتيجية لهيئة البحوث العسكرية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، كما زار الطلاب القاعدة البحرية بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن مثل هذه الندوات والزيارات الميدانية لها دور فعال في تطوير الوعي الوطني وتقوية أواصر الارتباط بالجيش المصري وحجم التطور الكبير الذي وصل إليه.

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من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة المشاركون في الزيارة الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.

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