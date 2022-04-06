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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدث الرسمي للرجاء: مواجهة الأهلي نهائي مبكر.. والفريق يصل القاهرة 12 أبريل

الاهلي والرجاء
الاهلي والرجاء

أكد عبدالإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربي، على صعوبة مباراة فريقه أمام النادي الأهلي المقبلة بدور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا.
وقال الإبراهيمي في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "مواجهة الأهلي والرجاء المقبلة بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين".
وتابع الإبراهيمي: "مواجهة الأهلي مقسمة لشوطين، الأول في مباراة الذهاب بالقاهرة والثاني في مباراة العودة بالمغرب، والفوز سيأتي من خلال الاهتمام بالجزئيات الصغيرة".
وأتم: "الفريق سيصل إلى القاهرة يوم 12 أبريل المقبل استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في لقاء الذهاب".

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