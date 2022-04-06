أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال إلى 167 قتيلًا و279 مصاباً

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قتلت 167 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد .



وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني -عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة يوكرنفورم الأوكرانية للأنباء - أنه "حتى صباح اليوم، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 167 حالة .. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 279".



وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر ، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية .