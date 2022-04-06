أمن القاهرة يحرك مأمورية لصرف معاش مواطن كفيف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من أحد المواطنين "كفيف البصر" لمساعدته فى صرف معاشه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل إقامته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اصطحابه لمكتب التأمينات التابع له بدائرة قسم شرطة عين شمس ومساعدته فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص به.

المواطن

وقدم المواطن الشكر لأجهزة الأمن على سرعة التحرك وتلبية الإستغاثة .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال التعامل الفورى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب المساعدة..