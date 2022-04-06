الكرملين: قرار سحب القوات من محيط كييف صدر من بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن قرار سحب القوات من محيط كييف صدر عن بوتين شخصيا.

وفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وأضاف بيسكوف في حوار مع قناة "LCI" الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه كانت بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات مع كييف، يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

وقال بيسكوف: "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)".

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن تقليصها بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا، وذلك عقب محادثات في إسطنبول مع أوكرانيا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وتشيرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات".