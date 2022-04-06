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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يسجل الهدف رقم 10 له مع الأهلى فى بطولات أفريقيا

صدى البلد

تأهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتل النادى الأهلى المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلف فريق صنداونز الجنوب افريقي برصيد ١٠ نقاط.

وتغلب المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق الهلال السوداني بهدف دون رد أحرزه حسين الشحات.

وسجل حسين الشحات ١٠ أهداف على مدار مشواره بقميص القلعة الحمراء خلال مشاركته فى البطولات الإفريقية.

أهداف حسين الشحات جاءت متساوية من حيث الأهمية حيث سجل ٥ أهداف فى الأدوار التمهيدية و ٥ أهداف فى المجموعات والاقصائيات.

وجاءت أهداف حسين الشحات على النحو التالي:

الأهلي vs شبيبة الساورة الجزائرى ٣-٠ عام ٢٠١٩

الأهلي vs الهلال السودانى ٢-١ عام ٢٠٢٠

الأهلي vs الوداد المغربى ٣-١ عام ٢٠٢٠
الأهلي vs الترجى التونسى ٣-٠ عام ٢٠٢١

الأهلي vs الهلال السودانى ١-٠ عام ٢٠٢٢

يذكر أن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة النادى الأهلى نظيره فريق الرجاء المغربي على أن يخوض لقاء الذهاب خلال يومى ١٥ أو ١٦ ابريل الجاري بينما تُقام مباريات الإياب يومي الجمعة والسبت 22 و23 إبريل 2022.

وأوقعت القرعة فريق صنداونز الجنوب افريقي فى مواجهة فريق بيترو أتليتكو الأنجولي.

فيما يواجه فريق وفاق سطيف الجزائري نظيره الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري مع نظيره الوداد المغربي.

النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا سين الشحات أهداف حسين الشحات قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صنداونز

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