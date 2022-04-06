بسبب التقلبات الجوية.. توقف حركة الشحن وعمليات الصيد بميناء العريش البحري

تشهد محافظة شمال سيناء، هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال مما تسبب في توقف حركة الشحن وعمليات الصيد بميناء العريش البحري ، كما اثر ذلك علي حركة السيارات أثناء سيرها على الطرق السريعة وتراكم الكثبان الرملية علي الطرق خاصة في مناطق وسط سيناء .

وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، عن توقف حركة الصيد والملاحة داخل ميناء العريش، وإغلاق الميناء بسبب التقلبات الجوية وزيادة سرعة الرياح التى تشهدها محافظة شمال سيناء.



الظروف الجوية

وتواصل محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية .

كما اعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تعليماته لرؤساء مجالس المدن بسرعة التحرك لرفع الرمال التي تراكمت على الطرق لإعادة فتحها أمام حركة السيارات.