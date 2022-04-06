هناء سرور تتقدم بطلب إحاطة لإنشاء مستشفي لمرضى ضمور العضلات

تقدمت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة بطلب إحاطة لوزير الصحة و السكان تطالب فيه بإنشاء مستشفي تخصصي لمرضى ضمور العضلات وذلك لرعايتهم الرعاية الطبية و الطارئة.

علي أن تشمل تخصصات ( الصدر _ القلب _ عظام _ الأمراض الوراثية _ تغذية علاجية _ علاج طبيعي ومائي )

حيث سبق و تقدمت بالتعاون مع النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية بطلب لوزير الصحة والسكان تطالب فيه بضم مرضى "الضمور العضلي دوشين" لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت النائبة الدكتورة هناء سرور بطلب الاحاطة بانها لازالت مستمرة في طلب ضم مرضي "الدوشين" لمبادرة رئيس الجمهورية حيث ان هذا المرض لا يقل خطورة عن الضمور العضلي الشوكي .

كما أكدت الدكتورة هناء سرور بأنه في حالة انشاء مستشفي تخصصي لمرضى ضمور العضلات بمختلف أنواعه في مختلف التخصصات سيتم رفع المعاناة عن كثير من مرضي الضمور العضلي سواء الشوكي أو الدوشين .