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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: كيروش لم يطلب زيادة راتبه والبعض يريد تسخين الجماهير

صدى البلد

كشف حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة حقيقة شروط كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول للبقاء علي رأس القيادة الفنيه للمنتخب 

 

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن كيروش لم يجتمع سوي مع جمال علام رئيس الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب ولم يتطرق مطلقا للشروط أو للحديث عن الأمور الماديه 

 

وأضاف أن كيروش لم يطالب بزياده راتبه ٢٠٪ مطلقا مشددا أن هناك بعض الأشخاص لديهم رغبه في “ تسخين ” الجماهير 

 

وتابع أن كيروش أيضا لم يطالب بتقليل عدد أندية الدوري المصري من ١٨ ل ١٦ مشددا أن من طلب ذلك هو فينجادا المدير الفني للاتحاد وحتي في حال تنفيذ طلبه سيكون في الموسم بعد القادم 

 

وتابع أن كيروش لم يطالب أيضا بتقليل عدد الأجانب في الدوري المصري 

 

وعن حقيقة ترشيحه ل احمد حسام ميدو لقيادة المنتخب الأوليمبي فأكد أنه لم يطرح الأمر مطلقا لأن ميدو سعيد بالعمل الإعلامي ولا يرغب في العودة لمجال التدريب حاليا 
 

الدوري المصري اتحاد الكرة احمد حسام ميدو حازم امام أندية الدوري

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