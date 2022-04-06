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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشال مسنة أوكرانية من أسفل أنقاض منزلها بعد قصفه| فيديو

السيدة الاوكرانية
السيدة الاوكرانية

انتشلت سيدة أوكرانية، على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلها في روبيجن بعد غارة جوية روسية قتلت مدنيا ، فيما تواصل القوات الروسية في قصف شرق أوكرانيا.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، نشرت خدمات الطوارئ ، هذا الصباح ، صوراً للسيدة المنكوبة المدفونة تحت الأخشاب والصخور وهم يسعون لاخراجها  من اسفل الانقاض في أعقاب الهجوم الوحشي الأخير.

السيدة الاوكرانية

وبمجرد أن تم نقلها إلى بر الأمان بعد ظهر أمس ، نقل رجال الإنقاذ المرأة إلى سيارة إسعاف وهي تعالج في المستشفى.

 

قال الحاكم المحلي سيرجي جيداي إن الغارة الجوية أصابت خمسة أشخاص وسبعة آخرين "انتشلوا أنفسهم من تحت الأنقاض".

السيدة الاوكرانية


يأتي ذلك في الوقت الذي تسقط فيه القذائف والصواريخ بانتظام في مدينة سيفيرودونتسك الصناعية ، وهي المدينة الواقعة في أقصى الشرق والتي تسيطر عليها القوات الأوكرانية على خط المواجهة الشرقي ، حيث يعيد الجيش الروسي تركيز حملته الوحشية في دونباس بعد تكبده خسائر فادحة في الغرب. 


 

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