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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الصيد يشيد بآنسات كرة الطائرة بعد فضية كأس مصر

صدى البلد

أشاد مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، بأداء سيدات الكرة الطائرة بعد حصد الميدالية الفضية ببطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي، بعد تقديم مباراة ماراثونية أمام الأهلى الذى حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الذى أقيم بصالة وزارة الشباب والرياضة.

وفاز النادي الأهلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية بينما حل سبورتج في المركز الثالث وجاء نادي الشمس بالمركز الرابع في البطولة.

وقدم فريق الصيد اداءا متميزا استحق من خلاله اشادة الحاضرين وكان ندا قويا للأهلي طوال مجريات المباراة الماراثونية بين الفريقين.

وجاءت نتيجة الشوط الأول 25/17 لصالح الأهلى بينما جاء الشوط الثاني 25/21 لصالح الصيد ، فيما جاء الشوط الثالث 25/21 لصالح الأهلى واخيرا انتهى الشوط الرابع لصالح الأهلى بنتيجة 25/23.

وتضم قائمة الفريق اللاعبات رنا احمد عبدالحليم ، نادين محمد زعتر ،نادين حسين محمد ،بيريهان ولاء الدين ،حبيبه طارق السعيد ، ليلي عماد فريد ،نورين عادل عبدربه ،داليا اشرف مرشدي ،هنا علاء ، سما عماد محمد ،ندي وليد مرجان، حبيبه محمد زعتر ،هدير يسري عبدالرحمن ، رانيا خالد عشماوي ، ريم احمد عبد المعز ، زوزو محمد عصام ،حبيبه محمد حسني ،حبيبه محمد وجيه ، نور احمد العتر.

ويتكون الجهاز الفني من عصام معوض المدير الفني لقطاع السيدات، واحمد عبدالفتاح مدرب، و سيد طه مشرف قطاع، وإبراهيم مرسي محلل تقني، وزيزو مخطط أحمال، ودكتورة منه الله الشرقاوي علاج طبيعي، و امام شنن المدير اداري، واحمد عارف فني ملاعب.

الأهلى الشباب والرياضة الكرة الطائرة وزارة الشباب والرياضة كأس مصر

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