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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تعرف على الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة|بورسعيد

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم، جولة ميدانية بمدينة دمياط، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة / بورسعيد بطول ٢.٥ كم..

حيث تفقدت الطريق الذى يشهد حالياً أعمال وضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت، والتى تأتى ضمن مشروع كامل للتطوير وإنشاء جزيرة وسطى وساحات لانتظار السيارات وإحلال أعمدة الإنارة و تشجير الطريق، هذا وقد وجهت "المحافظ" بالتواصل مع قطاع الكهرباء للإسراع بأعمال نقل الأعمدة المتعارضة مع عمليات الرصف، مؤكدة على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمنطقة.

فيما وقد أكدت أيضاً على الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، والعمل وفقاً لاستراتيجية محددة لتحقيق السيولة المرورية بالطريق نظرًا لاهميته كمحور حيوى يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وطريق دمياط / بورسعيد..

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