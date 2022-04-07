اقتصاد الإمارات| 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 848.34 مليون درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 258.41 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.75 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 155.12 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 90.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 122 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 37.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 8 ملايين درهم.