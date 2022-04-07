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رئيس التحرير
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برلمان

بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل تعريفات قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

اعلانات الطرق العامة
اعلانات الطرق العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية. 

ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.

 

ويستعرض موقع صدي البلد، التعريفات الخاصة بمشروع قانون إعلانات الطرق فيما يلى

وتنص المـــــــادة (1) وهي الخاصة بإيضاح التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون: بأن يُقصـــد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1-الإعلان أو اللافتة: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيـــه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلــى مرتادي الطريق.

2-الجهــاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

3-الجهة الـمختصة: الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.

4-الـمعلــن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

رئيس الوزراء مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية موقع صدى البلد

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