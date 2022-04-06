الصيف هجم.. هل يستمر الطقس الحار طوال شهر رمضان؟

بدأت موجه شديدة الحرارة أمس الثلاثاء، منحت المواطنين الإحساس باننا في فصل الصيف وليس الربيع، حيث وصلت درجات الحرارة خلالها إلى 41 درجة مئوية على بعض المناطق، والتي تستمر اليوم لليوم الثاني على التوالي، مع سطوع الشمس القوي خلال ساعات النهار.

لليوم الثاني على التوالي يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الانحاء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول موعد انتهاء تلك الموجة الحارة؟

أتربة وطقس مشمس

انتشرت الأتربة العالقة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح وحالة البحرين

حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، وارتفاع الأمواج بها متر ونص إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس سادس أيام رمضان

تشهد حالة الطقس غدا الخميس، طقس سادس أيام رمضان، أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان؛ لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 39 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 22

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26

تحذيرات بارتداء الكمامات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم في الشوارع، خاصة من يعانون من الامراض الصدرية.

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة منذ يوم الجمعة القادم، حيث يصل الانخفاض إلى 8 درجات مئوية يوم الجمعة، مع تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح.