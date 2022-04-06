عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصيف هجم.. هل يستمر الطقس الحار طوال شهر رمضان؟

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

بدأت موجه شديدة الحرارة أمس الثلاثاء، منحت المواطنين الإحساس باننا في فصل الصيف وليس الربيع، حيث وصلت درجات الحرارة خلالها إلى 41 درجة مئوية على بعض المناطق، والتي تستمر اليوم لليوم الثاني على التوالي، مع سطوع الشمس القوي خلال ساعات النهار.

لليوم الثاني على التوالي يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الانحاء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول موعد انتهاء تلك الموجة الحارة؟ 

حالة الطقس.. استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأسبوع الثاني لـ رمضان

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

أتربة وطقس مشمس 

انتشرت الأتربة العالقة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح وحالة البحرين 

حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، وارتفاع الأمواج بها متر ونص إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس سادس أيام رمضان

تشهد حالة الطقس غدا الخميس، طقس سادس أيام رمضان، أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان؛ لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى  39 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 22

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26

تحذيرات بارتداء الكمامات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم في الشوارع، خاصة من يعانون من الامراض الصدرية.

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة 

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة منذ يوم الجمعة القادم، حيث يصل الانخفاض إلى 8 درجات مئوية يوم الجمعة، مع تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح.

الصيف موجة شديدة الحرارة طقس سادس أيام رمضان حالة الطقس نشاط الرياح درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

على طريقة كهربا.. الأهلي أمام فرصة ذهبية لخطف زيزو من الزمالك

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

ترشيحاتنا

حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر (البيضة) للأطفال

لسبب غير معلوم.. روسيا تحفر خنادق وتحصينات حول محطة تشيرنوبيل النووية| فيديو

زيادة عزلتها .. الرئيس الأمريكي : سنحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا

لو أعرف..رحاب الجمل عن برنامج رامز جلال:مخدتش فلوس تناسب حجم المقلب|فيديو

تشكيل الزمالك.. بن شرقي وعمر السعيد يقودان الهجوم أمام بيراميدز

لاعبو بيراميدز يصلون استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ