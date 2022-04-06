الثقافة والغذاء تنصح بتناول 4 وجبات فى رمضان.. تفاصيل

قال الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة و الغذاء، إن الغذاء مرتبط بـ الدواء، موضحًا أن كل مواطن صائم عليه أن يتناول 4 وجبات فى رمضان وليس 2، كما يفعل الكثير.

وأضاف مجدي نزيه، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الوجبة الأولى تكون وجبة فطور تمهيدي، وتكون عبارة عن سوائل، وبعدها بنصف ساعة، يتم الأكل بوجبة رئيسية، وبها خضار، بوتين.

وأشار إلى أن الوجبة الأولى تكون عبارة عن رسالة لـ الجهاز الهضمي، وأنه فى حالة الوجية الثانية و الإفطار لا يحدث مشاكل فى الجسم.

ولفت إلى أن الوجبة الثالثة تكون فى المنتصف بين السحور و الإفطار، وتكون عبارة عن فاكهة، أو من الممكن أن تكون حلويات، ولكن الحلويات لا تكون رئيسية بشكل يومي، فمن الممكن أن تكون يوم ويوم.

وأكد أن الوجبة الرابعة تكون السحور، وطالب من المواطنين بعدم تناول أى شئ به موالح، و الحصول على نسبة مياه عالية فى السحور.