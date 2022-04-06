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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين أمر بذلك.. انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف.. تفاصيل

القوات الروسية
القوات الروسية

قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قرب العاصمة الأوكرانية كييف أتمت انسحابها من المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن هناك مؤشرات لدى أمريكا على أن القوات الروسية يعاد تجهيزها وإمدادها بالمعدات داخل بيلاروسيا.

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وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف بيسكوف في حوار مع قناة "LCI" الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه كانت بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات مع كييف، يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تدفع روسيا ثمنًا باهظًا نتيجة لأفعالها في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وفي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال بايدن إن روسيا ستدفع ثمنًا باهظًا وفوريًا نتيجة أفعالها في بوتشا.

وأضاف: "اليوم، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نعلن عن حزمة جديدة من العقوبات المدمرة ضد روسيا".

أمريكا القوات الروسية الجيش الروسى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

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