وزارة الرياضة تطمئن على إخماد حريق نادي الحوار بالمنصورة

في ضوء متابعة وزارة الشباب والرياضة لكافة التفاصيل الخاصة بالحريق الذى نشب بالخيمة الرمضانية بنادى الحوار بالمنصورة نتيجة ماس كهربائي اليوم الاربعاء، تواصل المختصون بالوزارة مع رئيس نادى الحوار ومديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على السيطرة الكاملة على الحريق مع عدم وجود أية إصابات بشرية نتيجة الحريق.

وقد وجهت الوزارة جميع مديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات بضرورة مراعاة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية في مختلف الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للشباب والرياضة.

