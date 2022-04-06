الرجاء يُعد تقريرًا لـ"تفادي كارثة" دخول الجماهير

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، عن قيام إدارة الرجاء بإعداد تقريرًا مفصلاً عن كافة الهفوات التنظيمية منذ عودة الجماهير لحضور المباريات على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وبحسب صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن إدارة الرجاء طلبت عقد اجتماعًا مع شركة "كازا إيفنت" والمسؤولة عن تنظيم المباريات لمناقشة الجانب التنظيمي الذي شهد تهاونًا خطيرًا في الأونة الأخيرة "على حسب وصف الصحيفة".

وأضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة الرجاء تعتزم القيام بخطوات احترازية أخرى من بينها عقد لقاءً مع السلطات الأمنية من أجل تحديد المسؤوليات قبل وقوع "الكارثة".

وجاء رد فعل نادي الرجاء بعد إعلان مجموعة "كورفا سيد" المنتمية لجماهير الرجاء عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري، مقاطعة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة لأجل غير مسمى بسبب سوء التنظيم.

وكانت السلطات المغربية سمحت للجماهير بحضور المباريات مرة أخرى منذ فبراير الماضي بعد غياب نتيجة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويعتبر فريق الرجاء منافس الأهلي - بطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين - حيث ستقام المواجهة في إطار دور الثمانية من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب على ملعب "محمد الخامس" أحد يومي 22 أو 23 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من المباراة الأخرى والتي ستجمع الترجي الرياضي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي