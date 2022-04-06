سعر الفحم الأمريكي يقفز لأعلى مستوياته منذ 13 عاما

سجلت أسعار الفحم في الولايات المتحدة، أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً متجاوزاً مستوى 100 دولار للطن وسط اضطراب أسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية بأوكرانيا بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وزيادة الطلب على الوقود الأحفوري.



ووفقاً لبيانات حكومية صدرت الاثنين ونقلتها وكالة بلومبيرغ، ارتفعت أسعار الفحم من وسط أبالاتشي الأسبوع الماضي 9% إلى 106.15 دولار للطن، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2008.



وارتفعت أسعار فحم حوض إلينوي إلى 109.55 دولار، متجاوزة حاجز 100 دولار لأول مرة منذ بدء تسجيل الأسعار في 2005.