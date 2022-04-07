صحة النواب تكشف تفاصيل اجتماع اللجنة بحضور خالد عبدالغفار الأسبوع المقبل

كشفت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن ابرز مناقشات اللجنة الأسبوع المقبل منوهة أنه سيكون هناك اجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بوجود ممثلي النقابات بشئون التكليف للأطقم الطبية.

ونوهت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك تحديد للأعداد المطلوبة في الكليات وفقا للجانب العملي على أرض الواقع خاصة كليات الصيدلة، والاسنان واقسام التخدير أيضا.



ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مصر بها طاقات مهدرة، وفي حاجة لاستغلالها بالشكل المنظم والمدروس .

