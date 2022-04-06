لو أعرف..رحاب الجمل عن برنامج رامز جلال:مخدتش فلوس تناسب حجم المقلب|فيديو

وجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" انتي كنتي عارفة إن برنامج رامز جلال مقلب".

وردت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور "، :" كلمتني معدة برنامج للتعرف على مواعيدي للمشاركة في برنامج ثم اختفت".

وتابعت رحاب الجمل :" بعد فترة تواصل معي معد برنامج أخر وحدثني عن برنامج في السعودية وحكى لي فكرة البرنامج على أنه دعاية وترويج لموسم الرياض ".

وأكملت رحاب الجمل:" مكنتش اعرف انه مقلب وانا عندي فوبيا الأماكن العليا ولو طلعت أعلى من الدور التالت بدوخ وعندي فوبيا من المياه ".

وتابعت رحاب الجمل:" أنا خدت فلوس لكن مش قيمة كبيرة تتناسب مع حجم المقلب، ولو اعرف من الأول إنه مقلب رامز جلال كنت خدت فلوس كتير".