عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. هنادي مهني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهرت هنادي مهنى وهي مرتدية بليزر اسود، واعتمدت علي تسريحة مميزة، مما نال اعجاب متابعيها.

هنادي مهني تشعل التيك توك بالرقص مع أكرم حسني.. فيديو

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى سبق وروجت لمسلسل “مكتوب عليا” المعروض حاليا في رمضان 2022، بصورة من كواليس التصوير مع بطل العمل أكرم حسني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هنادي مهنا، صورة مع بطل المسلسل أكرم حسني، وشوقت جمهورها وكتبت: “مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢ ".

وجاء التعاقد مع هنادى مهنى للمشاركة فى بطولة العمل بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن القيام بالدور، وتعاقدها على عمل درامى آخر.

وتلعب الفنانة هنادى مهنى داخل الأحداث شخصية الفتاة التى يقع فى حبها الشخصية التى تلعبها بطل العمل أكرم حسنى من طرف واحد، حيث أنها لا تبادله نفس الشعور .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

على طريقة كهربا.. الأهلي أمام فرصة ذهبية لخطف زيزو من الزمالك

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

ترشيحاتنا

حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر (البيضة) للأطفال

لسبب غير معلوم.. روسيا تحفر خنادق وتحصينات حول محطة تشيرنوبيل النووية| فيديو

زيادة عزلتها .. الرئيس الأمريكي : سنحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا

لو أعرف..رحاب الجمل عن برنامج رامز جلال:مخدتش فلوس تناسب حجم المقلب|فيديو

تشكيل الزمالك.. بن شرقي وعمر السعيد يقودان الهجوم أمام بيراميدز

لاعبو بيراميدز يصلون استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ