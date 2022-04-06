بالأسود.. هنادي مهني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهرت هنادي مهنى وهي مرتدية بليزر اسود، واعتمدت علي تسريحة مميزة، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى سبق وروجت لمسلسل “مكتوب عليا” المعروض حاليا في رمضان 2022، بصورة من كواليس التصوير مع بطل العمل أكرم حسني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هنادي مهنا، صورة مع بطل المسلسل أكرم حسني، وشوقت جمهورها وكتبت: “مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢ ".

وجاء التعاقد مع هنادى مهنى للمشاركة فى بطولة العمل بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن القيام بالدور، وتعاقدها على عمل درامى آخر.

وتلعب الفنانة هنادى مهنى داخل الأحداث شخصية الفتاة التى يقع فى حبها الشخصية التى تلعبها بطل العمل أكرم حسنى من طرف واحد، حيث أنها لا تبادله نفس الشعور .