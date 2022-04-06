تشكيل الزمالك.. بن شرقي وعمر السعيد يقودان الهجوم أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي “جوسفالدو فيريرا”، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة وإسلام جابر و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه و سيد عبد الله "نيمار".

