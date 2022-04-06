لاعبو بيراميدز يصلون استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويدخل الفريق معسكره المغلق بداية من عصر اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، على أن يخوض مرانه الأخير مساء على استاد الدفاع الجوي، واستكمال المعسكر حتى موعد المباراة الهامة.