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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الله يحب الطهارة الحسية والمعنوية.. وأمرنا بالوضوء والاغتسال

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بنغي أن نلتفت إلى أن الله يحب المتطهرين، موضحا أن الله يحب الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والله سبحانه أمرنا بالوضوء والاغتسال ، والتيمم من الصعيد الطاهر من الأرض.

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وأضاف جمعة خلال برنامجه " القرآن العظيم " على صدى البلد: الكون الذي أخبرنا أن كل شيء فيه يسبح  مشيرا إلى  أن الله جميل يحب الجمال، والله سبحانه يحب المتطهرين ، وطهارة الاغتسال والوضوء .

وأكمل الدكتور علي جمعة: الطهارة فيها من المعاني الحسية التي تشكل شخصية الانسان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرفقين".
 

 

علي جمعة القرآن العظيم طهارة الاغتسال والوضوء الله جميل يحب الجمال

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