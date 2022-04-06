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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة

كروكيت البطاطس بالجبنة
كروكيت البطاطس بالجبنة

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير كروكيت البطاطس  بالجبنة.

 كروكيت البطاطس  بالجبنة..

 - البطاطس : 

2 حبة (متوسطة الحجم)

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب (سائل)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : كوب او الفيجيتار او الخبز المجفف وقومي بطحنه.

- جبنة شيدر : كوب (مقطعة لمكعبات صغيرة)

طريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة

1. نسلق البطاطس ثم نقوم بهرسها ونضيف إليها الزبدة والحليب ونخلطها ثم نضيف الملح والفلفل وحبة بيض.

 2. نقوم بتكويرها كرات صغيرة  ونغرس داخلها مكعب جبنة ونغمسها بالبيض ثم البقسماط ثم نقليها في زيت غزير.

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