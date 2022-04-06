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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمسيات رمضانية برعاية "قومي المرأة" في قرى "حياة كريمة"

قومي المرأة
قومي المرأة

ينظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأمسيات الرمضانية في بعض القرى التي تشملها "حياة كريمة" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة. 

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة خاصة فترة ما بعد صلاة التراويح.

وأشار إلى أن الأمسيات تتضمن عروضا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور. 

وأضاف أن فعاليات الأمسيات الرمضانية تتضمن فقرات نشاد ديني وأغاني وطنية، وسيتم تنظيم للأطفال الحضور على هامش العروض ورش رسم وتلوين.

المجلس القومى للمرأة الأمسيات الرمضانية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة حياة كريمة

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