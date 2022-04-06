رضا سيكا يبكي على الهواء: أنا ووالدي كنا أصحاب ولم يعارض الاحتراف..فيديو

دخل رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء، بعد عرض صورة تجمعه ووالده، لافتا أنه توفي عام 1993، ولدي من الأشقاء 7، 4أولاد و3 بنات".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،.. أبويا كان رجل عظيم وقلبه أبيض وربنا يخلي والدتي ويطول في عمرها، لافتا أنه عاش طفولة مدللة، مضيفا: تربينا على القيم والمبادئ".

تابع نجم منتخب مصر السابق، "أبويا كاب صاحبي ولم يعارض لعبي لكرة القدم، وكان حريص إننا أحفظ القرآن الكريم على يد خالي اللي صفعني بالقلم على وجهى عشان أحفظ القرآن والأناشيد الدينية".