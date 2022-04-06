برأسية متقنة.. علي جبر يتعادل لـ بيراميدز أمام الزمالك

سجل بيراميدز هدف التعادل في مرمى منافسه الزمالك،في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تمكن علي جبر مدافع بيراميدز من تسجيل هدف التعادل من رأسية متقنة في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

وكان استطاع اشرف بن شرقي أن يسجل الهدف عن طريق متابعة مميزة لتمريرة عمر السعيد في الدقيقة 2 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد

ويضم تشكيل بيراميدز كلا من: حراسة المرمي شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إبراهيما تورية - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي