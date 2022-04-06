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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي الحلقة 6.. صابر المداح يرى رؤية ويزداد اللغز

المداح
المداح

شهدت الحلقة  السادسة من مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي الجديدة؛  ظهور الجنية، والتى تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ"، لبطل العمل صابر المداح "حمادة هلال"، وبدت عليها علامات عدم الرضا عليه، بعدما نجح فى شفاء الطفلة الخرساء "نعمة الله" ابنة الحاج رمضان، والتى فقدت النطق على الكلام مرة واحدة، وبعد تدخل صابر المداح ينجح بعد تلاوة القرآن عليها والرقية الشرعية وآيات السحر فى شفائها، ويكشف لوالدها الحاج رمضان أن ابنته كانت محسودة من أهله.

على جانب آخر تنكشف حقيقة أخرى فى حياة صابر المداح، بعد اتهام خالته "أم حسن"، والتى تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، إلى والدته "أم صابر" والتى تجسد دورها الفنانة عفاف رشاد، بأنه ابن حرام، جاء من علاقة غير مشروعة مع سلام زوج "أم حسن"، ليحدث خلاف بينهما وتترك "أم حسن" المنزل إليها شقيقتها وترحل هى وابنتها.
يرى المداح حمادة هلال رؤية بير يتواجد داخل القرية التى يتواجد فيها ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال رحلة بحثه يجد جملة كتبت على جدران أحد حوائط القرية تقول: "الحرية مش مع اللي بتدور عليه".
 

بعدها يدخل المداح فى خلاف مع أدهم "أحمد والى" خطيب جميلة  "ولاء الشريف، بعدما يجدهما أدهم معا، ويتدخل أهم القرية فى فك المشاجرة التى وقعت بسبب جميلة، ليتوعد أدهم للمداح بالنيل منه.

أبطال مسلسل المداح 2:


مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

الحلقة السادسة من مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي مسلسل المداح 2 المداح 2 أسطورة الوادي حمادة هلال سهر الصايغ

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