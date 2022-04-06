راجعين يا هوى الحلقة 5.. محاولة قتل بليغ أبو الهنا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

تلقى "بليغ ابو الهنا" خالد النبوى مكالمة هاتفية من مجهول أخبره بأن حادث أشقائه مدبر وليس عاديا.

كما شهدت أحداث الحلقة اقتحام شخصان ملثمان منزل "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى وينهالون عليه بالضرب فى محاولة قتله.

وتدخل جارة "بليغ أبو الهنا" سلوى محمد على فى محاولة لـ إنقاذه.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي،ويعيشبالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلالفترةتواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته منورثةأخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعلبعودةالباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لمشملالعائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمدسليمانعبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية،أنوشكا،وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.