عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى الحلقة 5.. محاولة قتل بليغ أبو الهنا

صدى البلد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

تلقى "بليغ ابو الهنا" خالد النبوى مكالمة هاتفية من مجهول أخبره بأن حادث أشقائه مدبر وليس عاديا.

كما شهدت أحداث الحلقة اقتحام شخصان ملثمان منزل "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى وينهالون عليه بالضرب فى محاولة قتله.

وتدخل جارة "بليغ أبو الهنا" سلوى محمد على فى محاولة لـ إنقاذه.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى،  شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي،ويعيشبالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلالفترةتواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته منورثةأخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعلبعودةالباحث عن حقه في الميراث.

txt

راجعين يا هوى 4.. خالد النبوى يضع نور فى موقف محرج أمام أسرتها

txt

راجعين يا هوى 4.. استمرار محاولات بليغ أبو الهنا في استعادة ورثه

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لمشملالعائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمدسليمانعبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية،أنوشكا،وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

الفنان خالد النبوي وفاء عامر سلوى محمد علي مسلسل راجعين يا هوى arts entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

التعليم: تعديل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الاول والثاني الثانوي مراعاة لأعياد الأقباط

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

ترشيحاتنا

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الأهلي يواصل تصدر جدول الدوري بفوزه 0/1 على الاتحاد السكندري

الزواج أولاً والمشكلات لاحقاً.. قصة خطأ تسبب في زواج يحيى الفخراني ولميس جابر

الزمالك يفوز على بيراميدز 3-2 ويزيحه من المركز الثاني

الكرملين: هذا ما سنفعله إذا توقف الغرب عن استيراد غاز روسيا

هاشتاج "كمل يا سيسي احنا معاك" يتصدر تويتر ومغردون: "حسينا بالأمان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ