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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| عادات صحية خاطئة تجنبها.. فوائد تناول حبة واحدة من الكلمنتين

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

في اليوم العالمي لـ الصحة.. عادات صحية خاطئة تجنبها

يصادف اليوم 7 إبريل اليوم العالمي لـ الصحة وذلك بغرض التوعية و الإبتعاد عن العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على الصحة بالسلب مما يؤدي أيضا إلي الإصابة بعدة أمراض.
قد تؤدي بعض الأشياء التي تفعلها يوميًا إلى تدهور الصحة، لذا نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز العادات الخاطئة التي تؤثر على الصحة.

اكتشف فوائد تناول حبة واحدة من الكلمنتين

تعد الكلمنتين، فاكهة جديدة على المصريين حيث بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة ، وهذه الفاكهة تشبه إلى حد كبير فاكهة اليوسفى من حيث الشكل والاحتواء على نسبة عالية من فيتامين سي. 

يحميك من سرطان الثدى.. تعرف على فوائد عصير المانجو

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول عصير المانجو الصحية.

ومن فوائد عصير المانجو ما يلي:-

-يحتوي عصير المانجو على مجموعة من مضادات الأكسدة من ضمنها الكويرسيتين والجاليك والأستراجالين والتي هي مضادات أكسدة فريدة من نوعها وتساعد على كبت الإجهاد التأكسدي وعمل الجذور الحرة في الجسم، والذي يعمل بدوره علىتقليل خطر الإصابة بالسرطان وخاصةً سرطان البروستات والقولون والثدي.

إتيكيت دعوة الضيوف علي إفطار رمضان

تكثر العزومات في شهر رمضان وقد قدمت الدكتورة بسمة عزب خبيرة الاتيكيت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اتيكيت دعوة الضيوف علي إفطار رمضان. 

 

 

 

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