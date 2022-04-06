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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب 120 هاتف وكروت فيزا في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الفيزا بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوالا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 888 اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب كاميرونى .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة .

وتم تكليف روضة طارق ومؤمن حسن مأمورى الجمرك تحت إشراف عمرو عبد المنعم مأمور الجمرك مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٢٠ هاتف محمول أنواع وأشكال وماركات مختلفة و٤٤ كارت فيزا لبنوك مختلفة داخل حقائبه .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 85 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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