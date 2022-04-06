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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحن الآن غرباء.. أحمد كريمة يدخل في نوبة بكاء على الهواء |فيديو

أحمد كريمة، أحد علماء
أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر الشريف

وجه الشيخ أحمد كريمة، من علماء الأزهر الشريف، حديثه للمسلمين، قائلا :" استشهد بقول لله عز وجل وأقول لهم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

ودخل "أحمد كريمة" خلال حواره ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” في نوبة بكاء على الهواء عند حديثه عن الإسلام، قائلا:" أقول ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء، متابعا: "يا مسلمون أنتم الآن غرباء". 

واختتم حديثه باكيا:" نحن الآن غرباء..فطوبى إلى الله". 

أحمد كريمة الازهر الشريف الشيخ أحمد كريمة برنامج “سابع سما اخبار التوك شو

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