نحن الآن غرباء.. أحمد كريمة يدخل في نوبة بكاء على الهواء |فيديو

وجه الشيخ أحمد كريمة، من علماء الأزهر الشريف، حديثه للمسلمين، قائلا :" استشهد بقول لله عز وجل وأقول لهم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

ودخل "أحمد كريمة" خلال حواره ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” في نوبة بكاء على الهواء عند حديثه عن الإسلام، قائلا:" أقول ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء، متابعا: "يا مسلمون أنتم الآن غرباء".

واختتم حديثه باكيا:" نحن الآن غرباء..فطوبى إلى الله".