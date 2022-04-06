هاشتاج "كمل يا سيسي احنا معاك" يتصدر تويتر ومغردون: "حسينا بالأمان"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “كمل يا سيسي احنا معاك”.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالي :"كمل يا ريس احنا معاك، مهما حاولوا معانا احنا برضه معاك، بيقولوا مش عمال تعمل كبارى وبس ومالها الكبارى ده تأمين لكم على الطرق، احنا عارفين انك بتسابق الزمن علشان تخلص وعارفين كمان أن الحياة أصبحت غالية، بس كله يهون فى سبيل ما نشعر به من الأمان".

وذكر اخر: "حسينا بالأمان، مبقاش في خوف جوانا، عمرت وبنيت لولادنا، ربنا يعينك يا بطل"، وقال آخر: "معاك نحو التقدم، نحو الارتقاء بالشعب المصري ونحو المستقبل الأفضل بإذن الله"، وأخيرا: "مصر يعني الأمن والأمان، ده كفاية جدا جدا ان احنا عايشين في أمان وفي بلاد كثير كثير جدا بتحسدنا على ده، وأنا بشكر سيادة الريس بصراحة، بنا مصر من أول وجديد، مصر بقت حاجة ثانية خالص في عهد سيادة الرئيس، ربنا معنا ويقويه.