برلمانية: الدولة وضعت الطب الوقائي على رأس أولوياتها لدوره في حماية المجتمع

قالت النائبة رشا اسحق عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، إن قرار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن توجيهاته بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة بمنظومة التطعيمات بالمحافظات التي تحقق نسبا عالية خلال شهر رمضان، من القرارات الواعية التي تستهدف الدعم المجزي لهؤلاء العاملين نظرا لجهودهم الكبيرة في مواجهة نيران العدوى.

ووجهت اسحق خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" الشكر لكافة الفرق الطبية، موضحة انهم كانوا خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والجوائح واخرهم فيروس كورونا، ناهيك عن ضغوط العمل وضرورة التزامهم بمعايير الوقاية والحماية، من اجل الحفاظ على أرواحهم وأرواح ذويهم المقربين.

واستطردت وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت الطب الوقائي على رأس أولوياتها، لما له من دور كبير في توفير السبل والآليات التي من شأنها تقديم الحماية للمجتمع بشكل عام من خطر الإصابة بالأمراض.