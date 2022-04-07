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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: الشعب المصري يتعايش مع بعضه كالجسد الواحد

القس باسيليوس فؤاد
القس باسيليوس فؤاد كاهن كنيسة العصافرة بلقاء بمديرية الأوقاف

استقبل الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، أمس الأربعاء، القس باسيليوس فؤاد كاهن كنيسة العصافرة في مكتبه بديوان عام المديرية، حيث قدم القس باسيليوس التهنئة للشيخ سلامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقدم مصحفًا هدية للشيخ سلامة.

 

وأكد عبدالرازق أن الأمة المصرية نسيج واحد وفي إطار المشاركة المجتمعيه شارك القمص يسطس وهبة كنيسة العذراء مريم ببرج العرب الجديدة، وشارك القس روفائيل حلمي راعي كنيسة السيدة مريم العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة بشراء عدد من صكوك الإطعام تأييدا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

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وشدد وكيل وزارة الأوقاف أن الشعب المصري يتعايش مع بعضه البعض كالجسد الواحد على أرض وطن واحد خلف قيادة واحدة، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله مؤكدين اننا لا نردد مسلما ومسيحي وإنما نرفع شعار مصري ومصري.

وفي سياق منفصل، شاركت المديرية  في الندوة التي نفذها بيت ثقافه أبوقير بجمعيه الإسكان الصناعي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة بحضور الشيخ الدكتور أيمن علي سلامة وكانت تحت عنوان وأما بنعمة ربك فحدث.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج التوعية المشترك مع قصور الثقافه بالاسكندريه خلال شهر رمضان في إطار اهتمام الوزارة لنشر الخطاب الديني الوسطي القائم علي نشر القيم  والأخلاق واحترام الآخر.      

الاسكندرية وزارة الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف الشعب المصري الخطاب الديني قصور الثقافة

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