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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عبد القادر: حققنا المطلوب أمام الاتحاد وحصدنا ثلاث نقاط مهمة

صدى البلد

عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق المطلوب من المباراة بالفوز بالنقاط الثلاث والحفاظ على قمة الدوري.

وأوضح أحمد عبد القادر  أن الأهلي يعيش مرحلة صعبة من ضغط المباريات، وهو ما يضع الجميع في حالة إجهاد شديد نتيجة تلاحم المباريات، والجهاز الفني حريص على تدوير المشاركة بين اللاعبين لمواجهة هذا الضغط وتجنب التعرض للإصابات.

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وأضاف أحمد عبد القادر  أنه على الصعيد الشخصي جاهز للمشاركة في أي مكان وأداء أي دور أو توظيف يطلبه الجهاز الفني، وأن الجميع داخل الفريق لديهم نفس الإصرار والروح والرغبة في الفوز بأي شكل.

وأشار أحمد عبد القادر إلى أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل وفقًا لظروف كل منافس، فيما يملك الجميع طموحات كبيرة قبل مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد  أحمد عبد القادر أنه سعيد للغاية بدعم جمهور الأهلي له وللفريق، وأن هذه المساندة تمنحه دوافع كبيرة للاجتهاد وبذل أقصى ما يمكن ليكون عند حسن الظن، وحتى يضع بصمة ويكون إضافة حقيقية من خلال مشاركته مع الفريق.

أحمد عبدالقادر : طموحاتي مع الأهلي بلا حدود

وشدد أحمد عبد القادر على أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى أن يستمر في الظهور بأفضل شكل من أجل المساهمة في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.

 

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