عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يعدد مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد بالدوري

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا في مباراة صعبة للغاية، خصوصًا في الشوط الثاني عكس الشوط الأول، الذي شهد سيطرة من الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة في هذه المباراة، من بينها الحفاظ على صدارة جدول الدوري ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين.

وقال موسيماني: «كان جيدًا بالنسبة لنا أننا أحرزنا هدفًا مبكرًا قادنا لتخطي صعوبة الشوط الثاني وتراجع الأداء نسبيا».

وعن التغييرات في تشكيل الفريق قال: «تغيير دماء الفريق كان ضروريًّا وكل اللاعبين أدوا بشكل مميز في الشوط الأول، والشوط الثاني تراجع المستوى لأسباب بدنية في المقام الأول».

واستكمل موسيماني: «نجهز للمرحلة المقبلة بنفس الاستراتيجية، لأننا سنخوض مباريات كثيرة مضغوطة ويجب تحقيق الفوز فيها، لذلك لا بد من تجهيز كل عناصر الفريق والدفع بها في الوقت المناسب».

وأضاف: «استبدال ميكيسوني بالرغم من إحرازه الهدف كان سببه السعي لزيادة القوة الهجومية بهدف إحراز هدف آخر وحسم اللقاء».

وأشار موسيماني إلى أن أثر بقاء بيرسي تاو في الملعب لنهاية المباراة لأنه أكثر اللاعبين وصولًا للمرمي وكان الأقرب لتسجيل هدف، مشيرًا إلى أن إضاعة اللاعب لركلة الجزاء كان سوء توفيق أتمنى أن يعوضه في المباريات المقبلة.

وأكد أن الفريق حقق الأهم في هذه المباراة، وهو تحقيق الفوز وإحراز النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الجدول.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لديَّ أهداف للمرحلة الحالية تحققت وهي صدارة جدول المسابقة والصعود الإفريقي لدور الثمانية، وهو ما حققته بالفعل وعلينا أن ننظر إلى الخطوة القادمة وهي التأهل لمرحلة أخرى من بطولة دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على صدارة الدوري».

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي جدول الدوري ميكيسوني بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

بعفوي ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد هزيمة الأهلي لـ الاتحاد و"الزمالك لـ بيراميدز"

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

موضوعات متعلقة

الأهلي يكتفي بمران وحيد قبل مواجهة المصري بالدوري

ترشيحاتنا

موعد اذان فجر الخميس سادس أيام رمضان 2022

شبانة: زيزو لم يأخذ مستحقاته مع الزمالك منذ 7 أشهر.. والأهلي يترقب

رياح شمسية ساخنة تضرب الأرض.. تفاصيل

التشيك ترسل معدات عسكرية روسية إلى أوكرانيا.. صور

ليست كافية.. تعليق الرئيس الأوكراني على العقوبات الجديدة ضد روسيا

موعد آذان الفجر سادس يوم من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ